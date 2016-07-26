В Новосибирске экстренно эвакуируют посетителей ТЦ и учеников школ

В одном из соседних регионов Красноярского края — Новосибирской области — сегодня, 28 сентября, прошли массовые эвакуации жителей. Как сообщают местные СМИ, звонки с сообщениями о минировании объектов в Новосибирске, Бердске и Искитиме стали поступать около полудня, примерно в 11.30. Среди зданий, в которых якобы были заложены бомбы: крупные торговые центры, школы, административные учреждения и международный аэропорт «Толмачёво» — всего более 30 объектов.

Сообщается, что в настоящее время полиция проверяет сообщения о минировании. По словам местных жителей, паники среди горожан нет: «У нас рядом торговый центр эвакуировали, люди просто рядом со зданием стоят».

Напомним, волна сообщений о минировании прокатилась по крупным городам страны в начале сентября. 11 сентября массовые эвакуации прошли в Красноярске, когда в городе «заминировали» несколько крупных торговых центров, здание мэрии, аэропорт и автовокзал.

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Самой популярной версией о причинах массовой эвакуации, которую выдвигали жители, стали учения силовых структур.

Как позже заявляли федеральные СМИ, сообщения о минировании поступали в Россию из-за рубежа, от лиц, связанных с запрещенной в России террористической организаций «Исламское государство».