Молодые красноярцы получили гранты на реализацию собственных проектов

Молодые жители краевого центра получили поддержку на реализацию своих проектов. В Красноярске состоялась осенняя сессия конкурса мини-грантов «Красноярск 2020».

С 23 по 26 сентября участники конкурса прорабатывали свои проекты и учились их презентовать, затем красноярцы участвовали в предзащите. В заключительный день сессии состоялась защита проектов перед экспертным жюри, где участники должны были доказать социальную значимость и полезность своего проекта.

Традиционно конкурс мини-грантов «Красноярск 2020» проводится по пяти номинациям: «Жить в Сибири», «Информационные технологии и НТТМ», «Сибирское здоровье», «Творчество» и «Свободная номинация». Самой популярной оказалась «Свободная номинация» — именно в ней было представлено 28 проектов в рамках осенней сессии конкурса.

Например, проект «Об истории любимого города» получил грант 27 тысяч рублей от молодёжного центра «Зеркало». «Моя идея — это создание мобильного путеводителя по городу на русском и английском языках с аудиогидом, который поможет провести самостоятельную экскурсию. Доработать проект и успешно представить его экспертному жюри мне помогла проектная школа, которая проходила в рамках конкурса», — рассказывает руководитель проекта Мария Кузема.

Инициативная молодёжь стремится принимать участие в каждой сессии конкурса, отмечают организаторы. Один из победителей номинации «Жить в Сибири» Иван Ишутин, представивший проект «Вторая жизнь», отметил:

«Я уже не первый год принимаю участие в конкурсе „Красноярск 2020“. В прошлый раз наш проект „Эко-скамья“ получил грант на сумму в почти 30 тысяч рублей и уже успешно реализован летом 2017 года. Мы разработали уникальный объект ландшафтной архитектуры, включающий в себя баки для раздельного сбора мусора и озеленение (рулонный газон). Проект был реализован на территории левобережной набережной, напротив Центрального парка. Также мы представили наш проект на дальневосточном форуме „Амур“, где он получил экспертную оценку».

Материалы по теме Пять молодых ученых региона получили президентские гранты

На осенней сессии грантового конкурса Иван Ишутин и его команда представили проект «Вторая жизнь», который направлен на создание пунктов по сбору пластиковых бутылок и получили грант на сумму 30 тысяч рублей от «Центра путешественников». Также участники проекта «Вторая жизнь» планируют перечислять на счёт благотворительного фонда средства, полученные от сдачи бутылок, так как компания по переработке выплачивает по 10 рублей за килограмм пластика.

Конкурс мини-грантов «Красноярск 2020» проводится с 2014 года, его участниками могут стать молодые люди от 14 до 30 лет и получить финансовую поддержку до 30 тысяч рублей. Так, например, только за 2017 год участие в конкурсе приняли 600 человек — это школьники, студенты, работающая молодёжь. Из них 184 получили финансовую или административную поддержку. Успешно реализовано уже 122 проекта.