Буйный сын выгнал мать из квартиры и сломал руку красноярскому полицейскому

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Красноярска, который напал на полицейского. Как рассказали в ГСУ СК по краю, инцидент произошел в сентябре в Октябрьском районе города — в одной из квартир жилого дома по улице Корнеева.

В полицию обратилась мать 34-летнего мужчины. Сын, с которым проживала женщина, стал требовать у нее деньги на покупку алкоголя. Получив отказ, мужчина выгнал мать из квартиры в подъезд и не хотел впускать ее обратно. Когда на место приехали полицейские, злоумышленник набросился на сотрудника ППС, который попытался первым войти в квартиру.

«Злоумышленник попытался нанести ему удар коленом. Полицейский блокировал удар, в результате чего мужчина нанес ему удар в область левого локтевого сустава, причинив представителю правопорядка телесное повреждение в виде перелома лучевой кости. Злоумышленника задержали и заключили под стражу», — рассказали следователи.

За применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья, хулигану грозит до 10 лет колонии.