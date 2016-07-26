Интернет-магазин Gtoy составил ТОП-5 самых популярных игрушек у красноярских детей

Интернет-магазин GGtoy на рынке игрушек России — составил ТОП-5 наиболее популярных игрушек, которые приобретают красноярцы своим детям.

Лидером рейтинга стали куклы «Леди Баг» и «Супер Кот». Леди Баг — это прототип героя мультфильма о «Божьей коровке», которой в повседневной жизни называют студентку-парижанку Маринетт. Она происходит из древнего рода супер-героев, которые передали ей по наследству сережки с волшебными способностями. У Леди Баг есть друг Супер Кот — так зовут студента Адриана, который вместе с ней каждый день борется со злом.

На втором месте — игрушки из известного мультфильма «Щенячий патруль». У всех щенков двигаются лапки и крутится голова. Для них можно приобрести машинки, спасательные станции и другие необходимые атрибуты жизни героев. «Бронза» досталась игрушкам из «Барбоскиных», особенно мягким персонажам. Детям уже давно полюбились Малыш Барбоскин, Гена, Дружок, Лиза и Роза. Интернет-магазин предлагает покупателям собрать всю коллекцию персонажей.

На четвертом месте — робот «Черепашка-ниндзя» и «Человек-паук» на пульте радиоуправления. Роботы умеют ходить, двигать руками, туловищем и даже головой. Это одни из самых популярных героев всех детских мультфильмов, в особенности, для мальчиков. И, наконец, рейтинг замыкают металлические машинки-внедорожники на пульте управления 4wd RC. Они являются точными копиями своих настоящих представителей, лишь приуменьшенные в десятки раз (1:14, 1:18).

Все игрушки имеют сертификаты качества, при их производстве не используются токсичные для детей материалы. Gtoy осуществляет доставку заказов по всей России — в Красноярск, например, заказ придет уже через два дня.

Поскольку интернет-магазин работает напрямую с производителями игрушек, это позволяет радовать покупателей доступными ценами. Более того, специально для читателей Newslab.ru Gtoy приготовил специальный подарок — купон GGTOY24NEWSLAB. Все, кто укажет эти цифры при оформлении заказа на сайте или по телефону 8 (985) 922-9424, получат скидку 10%.