Погибшего при спасении девушки дагестанца посмертно наградили орденом Тувы

Дагестанца Рашида Салахбекова, который этим летом спас тувинскую девушку на пляже в Москве, посмертно наградили орденом. Об этом накануне в социальных сетях сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Трагедия произошла в ночь на 30 июня на пляже «Серебряный бор» в Москве. 26-летний уроженец Дагестана бросился на помощь девушке, которая заплыла слишком далеко и начала тонуть. Как сообщали федеральные СМИ, парень оттянул к берегу девушку, которая уже была без чувств, и передал своим товарищам. Он намеревался доплыть следом, но не смог. Водолазы обнаружили его тело на глубине более 4 метров лишь спустя сутки.

Девушка, которую он спас, оказалась уроженкой Тувы. Свидетели инцидента сообщили, что она отдыхала в компании, которая распивала спиртное, а в месте, где она зашла в воду, стоял знак «купаться запрещено». Некоторые очевидцы также рассказали, что девушка сопротивлялась (такое поведение характерно для тонущих), давила на своего спасителя, поэтому он и выбился из сил.

Глава республики Тува решил наградить храброго парня посмертно. Известно, что он был спортсменом: занимался вольной борьбой и кикбоксингом, даже участвовал в соревнованиях.

«Он совершил героический поступок, за что весь многонациональный народ Тувы был благодарен и искренне сожалел о трагедии. Ему было всего 26 лет. Чтобы проявить глубокое уважение и выразить благодарность родителям Рашида, в знак дружбы между народами Тувы и Дагестана я подписал Указ о награждении Салахбекова Рашида Мухтаровича Орденом Республики Тыва посмертно. Мы приглашали родных к нам в гости для вручения награды, но прошло слишком мало времени со дня случившегося горя. Тогда мы решили поехать сами. Направили делегацию... и вручили Орден! Я очень надеюсь, что материнское сердце немного растопилось, а отец будет гордиться наградой сына», — рассказал глава Тувы.

Как сообщает ТАСС, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подписал указ о награждении медалью «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» отца Рашида Салахбекова.