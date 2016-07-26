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В Красноярске назначили нового ответственного за молодежную политику
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В Красноярске назначили нового ответственного за молодежную политику

2 октября 13:56
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Екатерина Сидоренко
Фото: structure.sfu-kras.ru

Руководителем управления молодежной политики администрации Красноярска назначена Екатерина Сидоренко. Как указано в распоряжении городской администрации, Сидоренко приняли на муниципальную службу со 2 октября.

Напомним, с августа 2014 года и до сентября 2017 года этот пост занимала Марина Егорова. Она ушла в отставку по собственному желанию, так как ей предложили управленческую должность в коммерческой структуре в Москве.

Новая начальница управления ранее являлась председателем первичной профсоюзной организации студентов Сибирского федерального университета — самой многочисленной студенческой организации в Красноярске. Также Сидоренко участвовала в последних выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края от партии «Единая Россия».

Училась Сидоренко в Красноярском государственном техническом университете на инженерно-педагогический факультете.

Сидоренко Екатерина Владимировна
Сидоренко Екатерина Владимировна
Руководитель управления молодежной политики администрации Красноярска
Назарова (Егорова) Марина Викторовна
Назарова (Егорова) Марина Викторовна
Экс-руководитель управления молодежной политики администрации Красноярска

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