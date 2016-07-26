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Министр культуры Красноярского края похвасталась грамотой за вождение танка
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Министр культуры Красноярского края похвасталась грамотой за вождение танка

18 сентября 15:57
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Елена Мироненко рассказала об участии в ежегодных военных сборах для руководителей. Фотографии министр культуры Красноярского края опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Сборы, в которых приняли участие руководители органов государственной власти Красноярского края, прошли 16 сентября. Краевым министрам пришлось показать, что они умеют не только руководить людьми, но и управляться с военной техникой. Среди заданий для чиновников было вождение «боевых гусеничных машин», где министр культуры заняла третье место, и стрельба.

Елена Мироненко стала третьей среди коллег в вождении танка
Фото: instagram.com/mironenko_the_one
«Теперь понятно, для чего новая прическа, каску удобнее носить», — отметили красноярцы
Фото: instagram.com/mironenko_the_one
Что произошло с пальцем, министр не уточнила
Фото: instagram.com/mironenko_the_one

«Первую краевую грамоту получила за вождение танка Т-72. Правда, с ПМ так гладко все не получилось. Уехала со сборов с боевой травмой пальца, хоть и попала в «десятку», — рассказала Елена Мироненко.

На последнем снимке она позирует с замминистра природных ресурсов и экологии Владимиром Званцевым и первым заместителем министра лесного хозяйства Дмитрием Селиным с забинтованным пальцем. Что именно привело к травме, министр не уточнила.

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