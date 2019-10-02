СМИ: «ВКонтакте» ограничили бесплатное фоновое прослушивание музыки

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили время фонового прослушивания музыки в мобильных приложениях. Об этом сообщает TJ со ссылкой на представителей агентства United Media Agency.

С 1 октября в мобильных приложениях можно бесплатно слушать музыку в фоновом режиме (при заблокированном экране) только 1 час в сутки. В будущем это время планируют сократить до 30 минут в день. Для снятия ограничения требуется оформить ежемесячную подписку стоимостью 149 рублей.

Как уточняет «Газета.ру», на десктопную версию соцсетей (на ПК) ограничение не распространяется.

В агентстве объяснили, что ввели ограничения согласно договоренностям с правообладателями — ведущими музыкальными студиями.

«Стоит отметить, что это беспрецедентный шаг со стороны правообладателей навстречу пользователям: другие музыкальные стриминговые сервисы были вынуждены полностью и одномоментно отключить фоновое прослушивание», — пояснил представитель агентства.

В «Одноклассниках» объясняют, что платная подписка — это «возможность для музыкантов получать стабильный доход от публикации своего контента в ОК».

Платная подписка на музыку в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Моем мире» появилась в конце апреля этого года. Бесплатное прослушивание возможно только с рекламой.