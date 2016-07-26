Facebook в России могут заблокировать

Роскомнадзор готов заблокировать Facebook в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Причиной блокировки может стать отказ социальной сети хранить и обрабатывать персональные данные ее пользователей на серверах установленных на территории России, как предписывают вступившие в силу в сентябре поправки закон о персональных данных.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации», — заявил Жаров.

Если Facebook не прислушается к Роскомнадзору, уже в 2018 году доступ к нему российских пользователей может оказаться закрыт, как это произошло осенью 2016 с социальной сетью LinkedIn.