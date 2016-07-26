В Красноярске отметили День пожилого человека

В Красноярске проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилых людей. Центральным событием стал праздничный концерт с участием народной артистки России Екатерины Шавриной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это очень ожидаемый праздник, особенно после дачного сезона, — с улыбкой отмечает красноярка Тамара Степанова, посвятившая практически 40 лет своей жизни телевидению. — Лично я начала его праздновать ещё 27 сентября в „Доме кино“, потом побывала на удивительном концерте в театре музыкальной комедии, а также на ярмарке ремёсел. Такие мероприятия становятся для нас неким стартом нового сезона, который, я уверена, будет насыщен делами. А скучать не приходится: мы включены в реализацию самых разных общественных проектов. Поэтому у нас есть понимание, что мы — люди старшего поколения — нужны городу, наш опыт востребован и сегодня».

На сегодняшний день ветеранская организация Красноярска — одна из самых многочисленных, в нее входит более 190 тысяч человек. Горожане старшего поколения участвуют в благоустройстве города, входят в комитеты общественного контроля по ремонту дворов, улиц, красноярской набережной. Благодаря поддержке ветеранской организации в городе создаются знаковые монументы и общественные пространства.

По мнению красноярки Валентины Ильиченко, Международный день пожилых людей стоило бы переименовать в день людей, полных жизни: «Мы, действительно, ещё многое можем: и детям помочь, и внукам, и для друзей всегда найдём время, и для творчества. Возраст — не помеха! Я, к примеру, для одной из красноярских газет пишу материалы о наших легендарных ветеранах и каждая встреча — это настоящее вдохновение. А такие праздники как сегодня — нас, конечно, радуют и окрыляют, дают стимул радоваться жизни».

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Бурными аплодисментами встретили красноярцы народную артистку России Екатерину Шаврину. «В молодости у меня было множество гастролей в ваш город, я была здесь певицей номер один. Красноярск стал такой красивый, я его даже не узнаю! Я очень люблю красноярцев, у меня здесь много друзей. Ещё вчера мы работали у Бранденбургских ворот в Германии, потом с самолёта на самолёт, конечно, уставшие, но я искренне рада быть в вашем городе! Желаю красноярцам веры в завтрашний день, внимания друг к другу, любви в семьях и как можно больше детей!»

Всех красноярцев с Международным днём пожилого человека поздравили глава города Эдхам Акбулатов и председатель красноярского Горсовета Татьяна Казанова.