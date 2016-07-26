Назначен новый президент Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»

Руководить АО «ТВЭЛ», в состав которой входит Электрохимический завод, будет Наталья Никипелова. Решение принято единственным акционером компании — АО «Атомэнергопром».

Наталья Никипелова с 2013 года занимала должность старшего вице-президента по финансам, экономике и корпоративному управлению АО «ТВЭЛ». С 26 сентября этого года она приступила к исполнению должностных обязанностей руководителя топливного дивизиона Государственной корпорации «Росатом».

«Важнейшими задачами Топливной компании ТВЭЛ остаются инновационное развитие, решение сложнейших вопросов по модернизации действующего производства, концентрации мощностей, повышению культуры безопасности и эффективности бизнес-процессов, созданию новых видов продукции. Реализуя свои стратегические цели, ТВЭЛ будет активно расширять присутствие на мировом рынке начальной стадии ядерного топливного цикла, благодаря разработкам ядерного топлива с улучшенными характеристиками и его принципиально новых видов. В основу работы, как и раньше, будет положен принцип лидерства, вовлеченности всех сотрудников компании в достижение поставленных целей», — отметила новый президент.

В последние годы Никипелова руководила значимыми стратегическими программами Топливной компании «ТВЭЛ», по которым достигнуты существенные результаты. Многие проекты, реализованные под её личным руководством, в том числе в области повышения операционной эффективности, признаны в атомной отрасли России лучшими практиками. Внедрение типового решения системы управления ресурсами предприятий Топливной компании ТВЭЛ на базе эффективной информационной платформы SAP ERP получило высокую оценку международного экспертного сообщества.

Наталья Никипелова — участник Программы отраслевого кадрового резерва «Достояние Росатома», награждена Благодарностью Президента Российской Федерации, а также рядом отраслевых наград. Она кандидат экономических наук, доцент. Осуществляла научно-педагогическую деятельность, была финансовым директором и руководителем ряда компаний. В 2009 году пришла в атомную отрасль. Являлась директором по экономике и финансам ОАО «Машиностроительный завод», расположенном в городе Электросталь Московской области.

Добавим, руководивший АО «ТВЭЛ» свыше 10 лет Юрий Оленин назначен заместителем генерального директора — директором Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом».