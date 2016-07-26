В Зеленогорске к 55-летию ЭХЗ посадили дубовую рощу

Работники АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») к юбилею предприятия заложили новый городской парк. В честь 55-летия ЭХЗ, которое будет отмечаться 30 октября, более полутора сотен работников приняли участие в посадке дубов в Зеленогорске.

Акция прошла в рамках проекта «Технология добра ЭХЗ: 55 лет ЭХЗ — 55 добрых дел!», объявленной в начале юбилейного года Комиссией по делам молодежи профсоюзной организации ЭХЗ. Её инициатором выступил аппаратчик цеха обогащения урана Владимир Ванямов. Саженцы были выращены его отцом (ветераном ЭХЗ) на даче. С количеством определились сразу: 55 лет заводу — 55 деревьев. Место определили после согласования с Комбинатом благоустройства (МУП «КБУ») — в районе Храма преподобного Серафима Саровского.

«Хотелось бы, чтоб все саженцы прижились, — сказал генеральный директор АО „ПО ЭХЗ“ и постоянный участники подобных акций Сергей Филимонов. — Правда, растет дуб очень медленно. Но к 100-летию Электрохимического завода здесь точно будет полноценная дубовая роща!»

Опекой над молодыми деревьями займутся специалисты МУП «КБУ», а работники ЭХЗ будут проводить на территории будущей рощи традиционные субботники. Подобные мероприятия за последние годы стали для заводчан привычными и всегда проходят массово. На субботники выходят целыми семьями — с детьми и внуками. В закладке парка также участвовали все — от мала до велика.