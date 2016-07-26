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В Зеленогорске к 55-летию ЭХЗ посадили дубовую рощу
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В Красноярском крае

В Зеленогорске к 55-летию ЭХЗ посадили дубовую рощу

2 октября 16:07
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Работники АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») к юбилею предприятия заложили новый городской парк. В честь 55-летия ЭХЗ, которое будет отмечаться 30 октября, более полутора сотен работников приняли участие в посадке дубов в Зеленогорске.

Акция прошла в рамках проекта «Технология добра ЭХЗ: 55 лет ЭХЗ  55 добрых дел!», объявленной в начале юбилейного года Комиссией по делам молодежи профсоюзной организации ЭХЗ. Её инициатором выступил аппаратчик цеха обогащения урана Владимир Ванямов. Саженцы были выращены его отцом (ветераном ЭХЗ) на даче. С количеством определились сразу: 55 лет заводу  55 деревьев. Место определили после согласования с Комбинатом благоустройства (МУП «КБУ»)  в районе Храма преподобного Серафима Саровского.

«Хотелось бы, чтоб все саженцы прижились,  сказал генеральный директор АО „ПО ЭХЗ“ и постоянный участники подобных акций Сергей Филимонов.  Правда, растет дуб очень медленно. Но к 100-летию Электрохимического завода здесь точно будет полноценная дубовая роща!»

Фото предоставлено ЭХЗ
Фото предоставлено ЭХЗ
Фото предоставлено ЭХЗ
Фото предоставлено ЭХЗ
Фото предоставлено ЭХЗ

Опекой над молодыми деревьями займутся специалисты МУП «КБУ», а работники ЭХЗ будут проводить на территории будущей рощи традиционные субботники. Подобные мероприятия за последние годы стали для заводчан привычными и всегда проходят массово. На субботники выходят целыми семьями  с детьми и внуками. В закладке парка также участвовали все  от мала до велика.

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