На ЭХЗ в честь 65-летия газоцентрифужной технологии появилась памятная доска

В Зеленогорске на Электрохимическом заводе в День работника атомной промышленности установили мемориальную доску, посвященную 65-летию создания отечественной газоцентрифужной технологии. Открывая торжественное мероприятие, генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов отметил, что это жест уважения к ветеранам отрасли, ученым и производственникам.

Благодаря созданию и запуску уникальной технологии России удалось выйти в мировые лидеры по обогащению урана и производству другой изотопной продукции. Для Электрохимического завода 1964 год, когда была запущена первая очередь центрифуг, стал прорывным и заложил основы успешного развития на десятилетия.

«Весь мир еще долгие годы работал на другой технологии — диффузионной. Франция, США отказались от неё совсем недавно — буквально несколько лет назад. Газоцентрифужная технология, по разным оценкам, в десятки-сотни раз менее энергоемкая, более эффективная. Сегодня все страны, которые занимаются разделением урана, с опозданием перешли на центрифужную технологию и отстают от России на десятилетия. В этом заслуга всех российских атомщиков», — сказал Сергей Филимонов.

На открытии выступили ветераны производства. Владимир Венедиктов центрифужную технологию назвал «юбиляршей». Рассказал, что познакомился с ней в 1956 году в опытном цехе разделительного производства Уральского электрохимического комбината, а затем спустя 7 лет продвигал на ЭХЗ. Он отметил, что это лучшие годы его жизни.

Начальник цеха обогащения урана Михаил Балыков подчеркнул:

«Вы, уважаемые ветераны, вложили душу в свою работу. Сегодня наш коллектив, начиная с разнорабочего в службе обеспечения деятельности и заканчивая генеральным директором, несет трудовое знамя, вкладывая свою душу, как вы учили нас».

Добавим, историко-мемориальные мероприятия, посвященные 65-летию создания газоцентрифужной технологии инициированы АО «ТВЭЛ» и проходят в разных городах России. В Новоуральске открыт памятник «Создателям отечественной газоцентрифужной технологии», устанавлены памятные доски в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владимире, Коврове, Зеленогорске, Ангарске и Северске.