Женщина отсудила полмиллиона за падение возле районной администрации

Жительница Ужура, которая получила травму ноги на скользком тротуаре, отсудила компенсацию морального вреда и возмещение утраченного заработка.

Инцидент произошел зимой 2015 года на улице Ленина, рядом со зданием администрации Ужурского района. Проходя мимо, женщина поскользнулась на наледи и получила перелом голеностопного сустава с вывихом стопы. Травма квалифицировалась как тяжкий вред здоровью, на лечение ушло 7 месяцев.

Ответчиком по делу суд назначил компанию «Ужурский сервисцентр», которая была обязана чистить местность от снега и льда.

«Работы по уборке территории, прилегающей к зданию администрации, были произведены некачественно и не в полном объеме, что и повлекло падение истицы на неочищенном от наледи тротуаре», — сообщили в суде.

Ужурский районный суд постановил взыскать с ООО «Ужурский сервисцентр» в пользу потерпевшей 235,1 тыс. рублей утраченного заработка, 200 тыс. рублей компенсации морального вреда, 12,2 тыс. рублей расходов на лечение, а также 14 тыс. рублей в счет оплаты услуг представителя. Директор компании дважды обжаловал решение суда, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.