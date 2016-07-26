Для участников Универсиады-2019 организуют экскурсию по достопримечательностям Красноярска

В Красноярске выбрали лучшие экскурсионные маршруты по достопримечательностям Красноярска и его окрестностям, разработанные для участников Студенческих игр 2019 года. Для этого Дирекция Зимней универсиады-2019 провела конкурс среди туроператоров и разработчиков экскурсионных программ.

Всего на конкурс было подано восемь заявок, включающих концепции будущих экскурсионных маршрутов от туристических агентств и руководителей экскурсионных проектов. Каждая заявка, представленная на конкурс, прошла оценку экспертов в области туризма, которые учитывали оригинальность и новизну идеи, а также возможность дальнейшей их реализации после проведения Студенческих игр.

В номинациях «Обзорные экскурсии по Красноярску» и «Обзорные экскурсии за пределами Красноярска» победили заявки, представленные компанией «ИЦ «Диалог». Так, спортсмены и участники Студенческих игр смогут посетить уникальные объекты исторического центра города, памятники архитектуры и искусства, такие как Купеческий дом И.Г. Гадалова, музейный центр «Площадь Мира», музей «Мемориал Победы», часовню Параскевы Пятницы, музей-усадьбу В.И. Сурикова.

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Также в рамках экскурсионных маршрутов можно будет увидеть знаменитые туристические объекты: библиотеку-музей В.П. Астафьева в селе Овсянка, Красноярскую ГЭС, культурно-исторический центр «Успенский», достопримечательности Дивногорска и другие места.

Кроме того, в рамках конкурса победителем признаны маршруты экологической тематики от компании «Бурмак и компания «Альтамира». В экскурсии включены туры по уникальным памятникам природы — заповеднику «Столбы» и «Пещере Караульная».

«Всех участников Зимней универсиады-2019 ждет обширная экскурсионная программа, участники которой смогут увидеть главные исторические места и достопримечательности Красноярска, познакомиться с его богатой историей и культурными традициями. Более того, отобранные экскурсионные маршруты станут частью туристической программы города, позволят раскрыть неповторимость региона для всех наших гостей. Уверен, что гости останутся довольны не только Студенческими играми, но и получат самые хорошие впечатления от нашей уникальной природы, исторического наследия», — отметил руководитель Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов.