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Фоторепортаж: как в Красноярске строят «Деревню Универсиады»

Фоторепортаж: как в Красноярске строят «Деревню Универсиады»

Интернет-газета Newslab.ru
13.09.2017
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Около 1800 волонтеров будут жить в отдельной резиденции, на месте сквера в красноярском Студгородке — комплекс из трех разноцветных и внушительных с виду 17-этажек нарекли «Перьями». Это, на минуточку, 73 тыс. кв. м, которые затем будут отданы студентам Сибирского федерального университета в качестве общежитий.

Комплекс общежитий сдается с опережением графика — строителям удалось возвести общежития для волонтеров раньше на шесть-семь месяцев. Кроме волонтеров, здесь будут жить технический персонал и судьи соревнований.
К дворовой аудитории волонтерской резиденции были особые требования — во дворах есть не только спортивные площадки и асфальтированные дорожки, но и зелень. По словам организаторов, подрядчик высадил больше тысячи деревьев и кустарников, на все из них распространяется трехлетняя гарантия — если насаждения не приживутся, их заменят новыми.
Комнаты волонтеров даже без мебели выглядят лучше некоторых квартир в красноярских новостройках — просторные, с балконами и туалетной комнатой.
Сейчас строители занимаются внутренними отделочными работами.
Еще один объект в пешей доступности от резиденции волонтеров — круглогодичный стадион с легкоатлетическим манежем и хоккейной коробкой на месте большого катка. Площадка выглядит впечатляюще, хотя работы еще не закончены. Планируется, что объект будут использовать для культурных мероприятий для волонтеров, а вот принимать участие в соревнованиях стадион не будет.

Спортсмены будут жить не с волонтерами, а на территории действующего университетского кампуса (кстати, это первый подобный случай за всю историю студенческих игр). На пр. Свободном, недалеко от корпусов СФУ, появится целый город — с медицинским центром, многофункциональным комплексом, парикмахерскими, отделениями связи и прочей инфраструктурой. Во время Универсиады посторонних в Атлетической деревне не будет — объект (в соответствиями с требованиями FISU и из соображений безопасности) огородят забором с видеонаблюдением по периметру.

Пятиэтажный медицинский центр в фирменных цветах СФУ практически готов — уже в ноябре объект сдадут полностью. Мощность центра — 400 посещений в смену, а в период соревнований он будет работать в круглосуточном режиме.
Отделение лучевой диагностики, стоматология, профилактические осмотры, гинеколог, физиотерапевтическое отделение и другие составляющие современной поликлиники — оборудование уже стоит в свежих кабинетах. Здесь спортсмены будут сдавать допинг-пробы и получать необходимую помощь.
Как только Универсиада закончится, медицинский центр станет поликлиникой для сотрудников и студентов СФУ — настоящий подарок для одного из лучших вузов страны.
Многофункциональный комплекс находится на стадии строительства, но уже известно, что на протяжении всей Универсиады спортсмены будут приходить сюда завтракать, обедать и ужинать. Кстати, специально для них организаторы совместно с городским комбинатом питания разрабатывают четыре вида меню, одно из них — сибирское.

Резиденцию волонтеров и Атлетическую деревню свяжет Студенческий бульвар — дорожка из брусчатки с освещением и малыми архитектурными формами протяженностью 1700 м пройдет между берез и сосен. Бульваром до и после Зимней универсиады-2019 будут пользоваться студенты СФУ, жители Студгородка и Академгородка.

«Этот объект вынашивался еще задолго до Универсиады. Главная его цель — соединить два кампуса СФУ — от пр. Свободный до ул. Киренского. Один вход на бульвар берет начало от библиотеки, другой — от конечной остановки, а выходы — в районе лыжной базы Студгородка и в районе бассейна „Политехник“. Это сделано для того, чтобы студенты могли ходить по нормальным дорожкам — сверху вниз и снизу вверх», — отметил проректор Сибирского федерального университета по организации и сопровождению проектов Роман Шорохов.
Так начало пешеходного бульвара выглядит сверху. Строители уже начали укладывать асфальт и брусчатку.
Кстати, в ходе строительства бульвара ни одно дерево не пострадало. Даже наоборот — на зеленых островках вскоре появятся новые деревья.
Сейчас бульвар, по словам Романа Шорохова, готов на 35 %.

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«Благодаря Зимней универсиаде-2019, университет получит дальнейшее развитие, появятся новые общежития и объекты инфраструктуры. На момент Универсиады это будет единый комплекс, в котором будет представлены максимально комфортные условия размещения для всех спортсменов и официальных лиц. Предполагается, что мы должны обеспечить около 3,5 тыс. спортсменов официальных делегаций из 50 стран. По требованиям FISU, мы должны открыть деревню за пять дней до Универсиады, а мы предполагаем сделать это за неделю. Мы уверены, что готовы принимать спортсменов на высоком уровне — это показало наше тестовое мероприятие, Чемпионат мира по спортивному лыжному ориентированию», — уточнил генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.

Максим Уразов уверен — Красноярск готов к проведению Универсиады-2019.
По его словам, впереди еще много работы и нерешенных задач, но команда организаторов и партнеры справятся в срок и не ударят в грязь лицом.

Строительство «Деревни Универсиады» поражает темпами и масштабами. Город с каждым днем все ближе к соревнованиям мирового уровня, так что красноярцам есть, чем гордиться и удивлять гостей. Остается продолжать в том же духе, ведь до XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 рукой подать!

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фото Алины Ковригиной

Уразов Максим Сергеевич
Уразов Максим Сергеевич
Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске»

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