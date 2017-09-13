Фоторепортаж: как в Красноярске строят «Деревню Универсиады»

Грядущая Зимняя универсиада-2019 — это не только новые стадионы, трассы и ледовые арены. Еще одна серьезная задача — возведение объектов инфраструктуры: от медицинского центра до мест обитания волонтеров и спортсменов. Постепенно карта Красноярска пополняется новыми зданиями и адресами, общее имя которым — «Деревня Универсиады». Мы побывали на основных объектах и готовы поделиться с вами симпатичными кадрами, важными цифрами и рассказать о том, что будет с наследием соревнований после студенческих игр.

Около 1800 волонтеров будут жить в отдельной резиденции, на месте сквера в красноярском Студгородке — комплекс из трех разноцветных и внушительных с виду 17-этажек нарекли «Перьями». Это, на минуточку, 73 тыс. кв. м, которые затем будут отданы студентам Сибирского федерального университета в качестве общежитий.

Спортсмены будут жить не с волонтерами, а на территории действующего университетского кампуса (кстати, это первый подобный случай за всю историю студенческих игр). На пр. Свободном, недалеко от корпусов СФУ, появится целый город — с медицинским центром, многофункциональным комплексом, парикмахерскими, отделениями связи и прочей инфраструктурой. Во время Универсиады посторонних в Атлетической деревне не будет — объект (в соответствиями с требованиями FISU и из соображений безопасности) огородят забором с видеонаблюдением по периметру.

Резиденцию волонтеров и Атлетическую деревню свяжет Студенческий бульвар — дорожка из брусчатки с освещением и малыми архитектурными формами протяженностью 1700 м пройдет между берез и сосен. Бульваром до и после Зимней универсиады-2019 будут пользоваться студенты СФУ, жители Студгородка и Академгородка.



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«Благодаря Зимней универсиаде-2019, университет получит дальнейшее развитие, появятся новые общежития и объекты инфраструктуры. На момент Универсиады это будет единый комплекс, в котором будет представлены максимально комфортные условия размещения для всех спортсменов и официальных лиц. Предполагается, что мы должны обеспечить около 3,5 тыс. спортсменов официальных делегаций из 50 стран. По требованиям FISU, мы должны открыть деревню за пять дней до Универсиады, а мы предполагаем сделать это за неделю. Мы уверены, что готовы принимать спортсменов на высоком уровне — это показало наше тестовое мероприятие, Чемпионат мира по спортивному лыжному ориентированию», — уточнил генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.

Строительство «Деревни Универсиады» поражает темпами и масштабами. Город с каждым днем все ближе к соревнованиям мирового уровня, так что красноярцам есть, чем гордиться и удивлять гостей. Остается продолжать в том же духе, ведь до XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 рукой подать!



Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной