«Поднялась температура и заболела голова»: следователи выясняют причину смерти школьника

Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка после госпитализации в селе Шалинское Манского района Красноярского края. В ГСУ СК по краю уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, днем 28 сентября у 8-летнего мальчика поднялась температура и разболелась голова, поэтому ему вызвали врача-педиатра. Тот осмотрел ребенка и назначил лечение, но не госпитализировал его. К вечеру того же дня состояние здоровья школьника ухудшилось. Прибывшие врачи скорой помощи доставили мальчика в реанимационное отделение, где ему оказали необходимую помощь. Но в 10 часов утра 29 сентября он скончался.