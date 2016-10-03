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«Поднялась температура и заболела голова»: следователи выясняют причину смерти школьника
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«Поднялась температура и заболела голова»: следователи выясняют причину смерти школьника

3 октября 14:31
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка после госпитализации в селе Шалинское Манского района Красноярского края. В ГСУ СК по краю уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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По версии следствия, днем 28 сентября у 8-летнего мальчика поднялась температура и разболелась голова, поэтому ему вызвали врача-педиатра. Тот осмотрел ребенка и назначил лечение, но не госпитализировал его. К вечеру того же дня состояние здоровья школьника ухудшилось. Прибывшие врачи скорой помощи доставили мальчика в реанимационное отделение, где ему оказали необходимую помощь. Но в 10 часов утра 29 сентября он скончался.

«Для установления причины смерти погибшего назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проведены допросы врачей, фельдшера, следствию предстоит установить, насколько своевременно и качественно была оказана медицинская помощь ребенку. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ГСУ.

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