Для особенных красноярцев проводят экскурсии на предприятия

Красноярцам с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию по одному из магазинов сети «Леруа Мерлен». Организатором мероприятия выступил Центр занятости населения Красноярска.

Главная цель экскурсии — помощь людям с ограниченными возможностями в поиске работы. По словам самих красноярцев, найти подходящий вариант трудоустройства не просто. Помощь горожанам в трудоустройстве оказывает Центр занятости населения совместно с работодателями города.

Представители магазина «Леруа Мерлен» откликнулись на предложение провести экскурсию. Сейчас в компании идет набор сотрудников с ограниченными возможностями в рамках закона о квотировании рабочих мест для инвалидов.

«Наш проект вместе с Центром занятости населения направлен не только на трудоустройство граждан, но и на работу с людьми с ограниченными возможностями. Мы хотим трудоустраивать таких людей в нашу компанию, мы готовы проводить для них адаптацию и сопровождать их в нашей ежедневной работе. У нас уже есть сотрудники с ограниченными возможностями, их особенности никак не мешают работе», — отметила руководитель службы персонала магазина «Леруа Мерлен» Зоя Чуракова.

На мероприятие пришли более 10 человек. Специалисты магазина рассказали об условиях работы и познакомили с сотрудниками, которые имеют ограничения по здоровью и успешно строят карьеру в компании. Для инвалидов в магазине открыта вакансия кассира-консультанта. График работы на этой должности красноярцы могут определить сами. Помимо рабочего места, специалисты показали гостям комнату отдыха для сотрудников, спортивный зал и столовую для персонала.

По словам директора Центра занятости населения Красноярска Александра Кайдалова, сегодняшнее мероприятие — первый проект в рамках сотрудничества с крупными торговыми сетями.

«Многие инвалиды готовы и хотят работать, но не каждое предприятие сегодня готово принимать к себе таких сотрудников. Я считаю, что эти люди имеют абсолютно такое же право на труд, как и все мы. Совместно с городской администрацией мы прорабатываем различные программы по поддержке особенных горожан. Сейчас реализуем вот такой проект с торговыми сетями города», — рассказал Александр Кайдалов.

На сегодняшний день в Красноярске проживает больше 17 тысяч инвалидов в трудоспособном возрасте. С начала года в Центр занятости населения обратились 890 горожан, нашли постоянную или временную работу 747 человек. В случае отсутствия необходимого профессионального образования для трудоустройства красноярцу предлагают пройти обучение бесплатно. В этом году уже 39 заявителей освоили такие профессии, как бухгалтер, частный охранник, оператор 1С, кладовщик и другие.