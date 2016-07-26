Движение транспорта по улице Северной могут открыть на этой неделе

Движение транспорта по улице Северной в Красноярске планируют открыть до конца этой недели. Об этом стало известно сегодня в ходе выездного совещания главы города Эдхама Акбулатова.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в соответствии с проектом ремонта на участке от ул. Маерчака до ул. Озерная заменят асфальтовое покрытие, установят бордюрный камень, в том числе понизят бортовой камень на четырех участках, сделают пешеходный тротуар и установят опоры освещения.

Также проектом предусмотрено расширение автомобильной дороги на участке от ул. Северо-Енисейская до пр. Свободный по одной полосе для совершения правого поворота. В ходе ремонта улицы Северной особое внимание уделено обустройству ливневой канализации.

«До конца октября мы должны полностью завершить работы на участке от ул. Маерчака до ул. Озерная. Если позволит погода, то проезжую часть мы заасфальтируем на этой неделе. Кроме того, нам нужно закончить работы по благоустройству, нанести разметку, установить светофорные объекты, знаковую информацию», — рассказал Юрий Бриц.

В ходе выездной инспекции Эдхам Акбулатов подчеркнул необходимость комплексного подхода к ремонтным работам, в том числе на участках, прилегающих к улице Северной. Мэр обратил внимание участников совещания на тепловую камеру, которая расположена на улице Северо-Енисейской.

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Она возвышается на 10-15 сантиметров над уровнем поверхности и препятствует движению автомобилей. Глава Красноярска поручил выяснить, в чьей собственности находится данный объект, провести переговоры и решить вопрос, чтобы повысить качество примыкающего к улице Северной перекрестка.

В работе инспекции принимали участие представители ГИБДД. Заместитель начальника Госавтоинспекции по городу Красноярску и Дивногорску, подполковник полиции Роман Васильев отметил: «С точки зрения организации движения, этот ремонт является очередным этапом более глобального проекта по соединению улиц Северная и Брянская. Участок дороги приведен в соответствие с нормативными требованиями. Сделали быстро, раньше намеченных сроков. В течение недели необходимо завершить весь комплекс работ, в частности провести регулировку работы светофоров, затем проезд по дороге можно будет открыть».