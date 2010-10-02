Коммунальный мост ждут новые перекрытия

Красноярский Коммунальный мост полностью открыли для движения, но работы на нем еще не закончили. Сегодня ход заключительного этапа ремонта на переправе проинспектировал мэр города Эдхам Акбулатов.

Напомним, мост перекрыли на капитальный ремонт 15 июня. За это время над Абаканской протокой провели устройство армированного выравнивающего слоя и дорожного покрытия, отремонтировали деформационные швы, а также дорожное покрытие на путепроводах острова Отдыха.

1 октября движение для всех видов автомобильного транспорта по мосту открыли, но с небольшими ограничениями. Как пояснил директор подрядной организации «Сибиряк» Владимир Егоров, работы там еще не закончились:

«Думаю, что в течение 10 дней мы закончим работы на тротуарах, нам необходимо установить в температурные швы специальную резину, поэтому мы будем перекрывать движение, но только в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта».

Кроме того, подрядной организации предстоит установить сиенитные камни на парапетное ограждение и покрасить перила. Мэр поручил привести в порядок остановки общественного транспорта на «Острове Отдыха», до проведения финишного асфальтирования установить настилы, чтобы пассажирам было удобно заходить и выходить из автобусов.

«Основные работы уже выполнены, и хочу отметить, что подрядная организация ответственно подошла к исполнению контракта. Рассчитываю, что уже на этой неделе, включая выходные дни, весь комплекс работ будет выполнен», — отметил Акбулатов.

Также он поручил управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства в течение недели организовать необходимые работы, чтобы возобновить прежнюю схему движения на участке ул. Декабристов-Дубровинского.

Вы можете предупредить других, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: