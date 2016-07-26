Енисейский спортсмен и 15-летняя девочка стали рекордсменами Красноярска по подтягиванию

В Красноярске подвели итоги соревнований по подтягиванию в рамках проекта «Турник в каждый двор». Как рассказали в пресс-службе Красспорта, в первенстве города приняли участие около 70 человек. Соревнования были открытыми, любой желающий мог принять в них участие.

Одним из самых выдающихся результатов стал рекорд спортсмена из Енисейска Андрея Исыпова: за восемь минут он подтянулся 85 раз. Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в пресс-службе Красспорта, молодой человек специально приехал в Красноярск, чтобы принять участие в соревнованиях.

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Победительницей среди женщин стала 15-летняя Елена Степанова с результатом 18 подтягиваний. Самым старшим участником соревнований стал 88-летний Валентин Киреев, который за полторы минуты подтянулся 11 раз.

В пресс-службе добавили, что все участники соревнований получили памятные подарки, а победители были награждены ценными призами.