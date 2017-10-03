«Пошли во двор!»: как зеленогорцы выбирали лучших турникменов

В Зеленогорске большим спортивным мероприятием завершился проект «Пошли во двор». В течение лета и в начале осени жители города участвовали в соревнованиях и открытых тренировках по «дворовым» видам спорта. В этом им помогли уличные спортивные комплексы, установленные в 2016 году в ходе масштабной программы «Мой дом, мой двор, моя семья» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»

Проект «Пошли во двор» объединил 55 мероприятий, и эта цифра не случайна. Именно столько лет в конце октября исполняется Электрохимическому заводу — градообразующему предприятию Зеленогорска. Организатором проекта выступило городское общественное движение «Гражданин страны Росатом» при финансовой поддержке ЭХЗ.

Завершающим и главным событием проекта стал финал дворовых соревнований, который прошел во дворе дома № 1А по улице Энергетиков. Свои умения демонстрировали лучшие зеленогорские турникмены, которые боролись в трех дисциплинах: фристайл, где оценивались техничность, артистичность и связанность элементов, стритлифтинг — подтягивание на перекладине с дополнительным весом и командные соревнования.

В результате кубок в номинации «Фристайл» завоевал Алексей Потапов. В номинации «Стритлифтинг» лучшим оказался Николай Наумов. А командные подтягивания выиграли ребята из поселка Октябрьский. Абсолютным чемпионом соревнований стал Алексей Потапов — он подтянулся 31 раз.

Для зеленогорцев, которые не так сильны в подтягиваниях на перекладине, проходил конкурс «Сэлфи» также в нескольких номинациях: наибольшее количество набранных лайков, наибольшее количество людей на фото, наибольшее количество посещенных дворов. Особые впечатления на гостей праздника произвели показательные выступления судейской коллегии — представителей Федерации воркаута Красноярского края Дмитрия Новикова, Андрея Кофтунова, Владимира Зайцева и зеленогорского тренера, вдохновителя проекта Сергея Слаутина.

Как отмечает руководитель городского общественного движения «Гражданин Страны Росатом» Полина Балякина, подобные турниры — не разовая акция, а системная работа по привлечению жителей Зеленогорска к массовому спорту, популяризация здорового образа жизни.

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Интернет-газета Newslab.ru,

фото предоставлены отделом общественных коммуникаций АО «ПО «Электрохимический завод»