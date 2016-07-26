ЭХЗ включился в работу по созданию совета ветеранов предприятий топливной компании «ТВЭЛ»

В День работника атомной промышленности, 28 сентября, в Новоуральске состоялся комплекс мероприятий в рамках реализации историко-мемориальной программы топливной компании Росатома «ТВЭЛ». В них приняли участие ветераны Уральского электрохимического комбината, НПО «Центротех», предприятий газоцентрифужного и сублиматно-разделительного комплексов ТВЭЛ, прибывшие из Зеленогорска, Владимира, Коврова, Санкт-Петербурга и Глазова. АО «ПО «Электрохимический завод» на мероприятии представлял советник по научной работе Геннадий Скорынин.

Стартовал день с открытия памятника создателям отечественной газоцентрифужной технологии. Автором мемориального комплекса стал известный екатеринбургский скульптор Константин Грюнберг. Памятник состоит из двух фигур — мужчины и женщины, перед которыми расположена газовая центрифуга. Мемориальный комплекс высотой около трех метров отлит из бронзы.

В продолжение дня состоялась встреча руководителей ветеранских и молодежных организаций предприятий, входящих в контур Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

После обсуждения комплекса вопросов, связанных с передачей знаний и компетенций новому поколению атомщиков, обеспечением вовлеченности ветеранов ТВЭЛ в просветительскую, наставническую и историко-архивную деятельность, участники встречи единодушно признали необходимость создания на уровне управляющей компании АО «ТВЭЛ» координирующей эти вопросы структуры.

Рабочую группу по созданию концепции Координационного совета ветеранов ТВЭЛ возглавил советник по научной работе ЭХЗ Геннадий Скорынин.