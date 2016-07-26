За многочасовые задержки рейсов красноярскую авиакомпанию оштрафовали на 3 миллиона

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку в отношении ООО «Авиакомпания „Икар“», выполнявшей чартерные рейсы. В течение лета 2017 года красноярская авиакомпания неоднократно задерживала вылеты из разных городов России: Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и других городов. В частности, 17 июля почти 300 человек не могли вылететь из Красноярска в Анталью (Турция).

Прокуроры установили, что «Икар» нарушал федеральный закон: в случае задержки авиакомпания должна была предоставить резервный самолет для совершения рейса, но не делала этого, либо предоставляла самолеты несвоевременно.

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По результатам проверки прокуроры возбудили административные дела, связанные с нарушением статьи 14.1.2 КоАП РФ «ОсущЗа ествление предпринимательской деятельности в области транспорта бе6з лицензии».

Авиакомпания была приговорена судом к административным штрафам на сумму 3 млн рублей.