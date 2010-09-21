Красноярцам вернули возможность летать в Магадан и Краснодар

Авиакомпания «ИрАэро» запускает прямые рейсы из Красноярска в Магадан. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта Емельяново.

Подобные рейсы не выполнялись уже 9 лет.

Улететь в столицу Колымы можно будет двумя рейсами. Первый будет совершаться каждый четверг в 02:00, с прибытием на место назначения в 09:20. Обратно он будет вылетать в 10:20. В Красноярск он будет прилетать в 11:40.



Второй рейс будет совершаться через Иркутск каждую пятницу. Вылет в 19:05 — прилет в 09:20. Посадка в Иркутске в 22:10, с вылетом в 02:10. В обратном направлении рейс будет стартовать по субботам в 10:40 из Магадана, прибывая в Красноярск в 13:50.

Помимо этого в расписании аэропорта Емельяново, впервые в зимнем сезоне, появится рейс до Краснодар, с промежуточной посадкой в Омске.

Улететь в Краснодар можно будет каждый четверг в 14:10, с прибытием на место назначения в 17:30. Промежуточная посадка в Омске в 14:50.

Новые рейсы «ИрАэро» начнет совершать с 2 ноября 2017 года. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100.