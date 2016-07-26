Роскомнадзор предложил организациям Красноярска подписать этический Кодекс

В Енисейском управлении Роскомнадзора ‪10 октября‬ состоится церемония подписания Кодекса добросовестных практик. Как прокомментировали в службе, в мероприятии могут принять участие руководители организаций и индивидуальные предприниматели, готовые содействовать безопасности информационного пространства в сети интернет.

Подпись в этическом Кодексе будет подтверждать, что организация или юрлицо готово соблюдать существующие в данной сфере требования законодательства, положения международных договоров и рекомендации уполномоченных органов власти. Также подписавшиеся должны способствовать развитию культуры безопасного поведения в Сети.

В самом Кодексе поясняется, что современные информационно-телекоммуникационные технологии, согласно мировому и российскому опыту, кроме прогресса, возможностей для новых услуг и социально-экономического развития, могут нести реальные угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, безопасности общества и государства. Присоединиться к документу могут все стороны, заинтересованные в устранении данных угроз.

«Приглашаем руководителей (заместителей руководителей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принять участие в мероприятии. Предварительную информацию об участии просим направить на адрес электронной почты: rsockanc24@rkn.gov.ru или сообщить по телефону: ‪(391) 234-71-69‬», - рассказали в управлении Роскомнадзора.

Добавим, церемония подписания Кодекса состоится во вторник, 10 октября, в 10 часов.