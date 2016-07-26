В Дудинке продолжаются мероприятия по профилактике ВИЧ

Краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» продолжает цикл профилактических мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД в Дудинке. Жители смогут узнать больше о вирусе, его распространении и способах защиты.

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3 октября в кинокомплексе «Арктика» в Дудинке прошел семинар для руководителей предприятий и представителей социальной сферы. Профилактические акции для горожан пройдут 4 и 5 октября в торговом центре «Океан». Начало мероприятий в 17:00. Волонтеры раздадут горожанам буклеты с полезной информацией о защите от инфекции. В общественных местах появятся плакаты, будет организована трансляция видеороликов и аудиопередач. Кроме того, жители смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Напомним, профилактические мероприятия проходят в нескольких районах края. Всего специалисты Центра СПИД побывают в семи территориях. Акция уже прошла в Богучанском и Кежемском районах, городе Канске.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.