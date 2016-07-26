«Обещаем больше 3 не забивать!»: красноярский клуб ответил на обвинение в договорном матче

Футболистов красноярского «Енисея» заподозрили в договорной игре. Речь идет о матче тринадцатого тура футбольной национальной лиги, который прошел 10 сентября в Красноярске. Футболисты «Енисея» играли с командой «Луч-Энергия» из Владивостока. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:0.

Крупнейшая европейская организация Federbet обратила внимание на слишком большое количество ставок на эту встречу. Практически все они были сделаны на то, что в матче будет забито больше трех мячей, сообщает федеральное спортивное издание «Чемпионат».

В пресс-службе футбольного клуба отреагировали на эту информацию, разместив в твиттере шуточный ответ:



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«Какая новость, такой и комментарий», — заявил в разговоре с корреспондентом Newslab.ru пресс-атташе клуба Станислав Меркис.

В последнее время красноярская команда демонстрирует успехи в игре: накануне красноярцы победили самарский клуб «Крылья Советов» и стали лидерами футбольной национальной лиги.

