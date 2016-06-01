Андрей Тихонов отказался тренировать красноярских футболистов

Андрей Тихонов все же покинул красноярский ФК «Енисей», сообщили 1 июня в пресс-службе клуба. Напомним, именно сегодня истек срок действия его тренерского контракта. Тихонов решил закончить на этом работу с красноярскими футболистами.

ФК «Енисей» предлагал ему продлить трудовые отношения, но он решил продолжить карьеру тренера в самарских «Крыльях Советов», как и сообщали накануне федеральные спортивные СМИ. Известно, что Тихонов раньше играл в этой команде, а также был тренером.

Кто станет новым главным тренером красноярской футбольной команды, пока неизвестно.

«Еще буквально 1,5 месяца назад главным тренером был согласован график и место проведения сборов команды в июне, но в любом случае мы благодарим Андрея Валерьевича за работу в красноярском клубе и за то, что вместе с игроками, руководством, административным штабом, при поддержке болельщиков и руководства края, удалось добиться лучшего в истории красноярского футбола результата», — отметили в пресс-службе.