Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезли в Красноярск

10 сентября на Театральной площади города Красноярска прошла торжественная встреча Кубка чемпионата мира по футболу FIFA. Старт туру Кубка по городам России накануне дал президент Владимир Путин на торжественной церемонии на реконструированном стадионе «Лужники» в Москве.

Красноярск стал первой остановкой в регионах страны. Всего в рамках тура официальный Кубок пробудет в Красноярске четыре дня и побывает на различных мероприятиях в «Футбол-Арене Енисей», Сибирском федеральном университете, а также на открытии спортивного зала футбольного клуба «Тотем» Красноярского детского дома № 1.

Сфотографироваться с легендарным футбольным трофеем можно 10 и 11 сентября в специальном шатре на Театральной площади Красноярска

Сегодня вереница желающих посмотреть на трофей и сделать фотографии растянулась на сотни метров, время ожидания в очереди составляло более часа.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA — это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства. Футбольный трофей весом 6 кг сделан из золота и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

В соответствии с правилами FIFA прикасаться к Кубку могут только победители турнира и главы государств

Кроме этого, оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен копию кубка, которая остается в стране. Таким образом, увидеть оригинальный, единственный в своем роде Кубок чемпионата мира — уникальная возможность, предоставляемая всем желающим во время специального тура.

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