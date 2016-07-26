Абоненты сотовой связи перечислили более 3 млн рублей на развитие детских проектов

Крупные компании все чаще реализуют благотворительные проекты, когда клиентам предлагается жертвовать небольшие суммы на помощь нуждающимся. Часть средств своим клиентам на подобные акции предлагают переводить и мобильные операторы. Например, только благодаря благотворительному сервису Tele2 за восемь месяцев удалось собрать 3 019 799 рублей на развитие социально значимых проектов, призванных улучшить жизнь детей в регионах страны.

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Абоненты ежедневно направляют средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Сервис был запущен в январе 2017 года. За шесть месяцев число его пользователей в различных регионах России выросло в четыре раза: если в феврале сервис активировали чуть более 4 тысяч абонентов, то в августе число подписчиков превысило уже 16 тысяч. Наиболее активными пользователями являются жители Пермского края, Ленинградской, Челябинской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Кузбасса. С июня по август значительная часть средств на поддержку детских проектов в регионах поступила также от жителей Иркутской, Нижегородской и Воронежской областей. В мае сумма пожертвований составляла 1 335 784 рубля, а по итогам августа превысила 3 миллиона.

Сервис подключается абонентами по желанию. Перечислять в фонд клиенты могут определенную сумму от 1 до 10 рублей в день. После каждую неделю они получают информацию о людях, которым оказывается помощь.

«Мы очень признательны абонентам из разных городов России за участие и финансовую помощь, которая позволяет поддерживать людей, решающих самые разные проблемы детства, — комментирует Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства „Навстречу переменам“. — Сейчас четыре социальных предпринимателя — победители конкурса „Навстречу переменам“ — получают от фонда грант в размере 1,2 миллиона рублей на один год. В прошлом году мы рассмотрели более 300 заявок со всей России, в этом — более 400. С каждым годом все сложнее определить четыре лучших проекта. Благодаря средствам, которые мы соберем в том числе и с помощью благотворительного сервиса Tele2, мы планируем увеличить не только количество грантополучателей до шести, но и срок финансовой поддержки победителей с одного до полутора — двух лет. Как показывает практика, чтобы социальный проект превратился в финансово устойчивое дело, часто необходимо все-таки больше года».

Один из способов подключения благотворительного сервиса Tele2 — через USSD-команду: клиентам оператора достаточно набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.