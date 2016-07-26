Бесплатный семинар для руководителей «Как навести порядок в рабочем хаосе?» пройдет в Красноярске

26 октября в Красноярске пройдет семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса», на котором руководителям расскажут, как сохранить свой бизнес в эпоху интернета. Несмотря на развитие технологий, не все знают, что сотрудниками можно управлять из любой точки мира, а клиенты хотят делать заказы через онлайн-чаты, мессенджеры и социальные сети.

Участники семинара узнают от ведущих IT-специалистов региона:

как за 7 минут создать единый канал общения с клиентами;

как правильно автоматизировать бизнес-процессы;

что делать, если у сотрудников короткая память;

как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;

почему CRM заставляет продавать больше;

какие есть эффективные интернет-технологии;

как полностью контролировать дела компании даже с горнолыжного курорта в Швейцарии.

Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено. Семинар будет полезным для владельцев бизнеса, директоров по развитию, IT-директоров, руководителей отдела продаж и менеджеров по персоналу. Программу семинара можно посмотреть здесь.

По словам организатора семинара Ивана Санникова, эффективного руководителя можно определить по ответам на три вопроса. На каких процессах компания теряет миллионы? Когда у вас был спокойный отпуск без вопросов подчиненных? Все еще принимаете обращения клиентов только по телефону?

«Вопросы несложные, но вы стесняетесь ответить. Потому что знаете, что ваши методы управления устарели. Чтобы сохранить свой бизнес, приходите на бесплатный семинар. Если сейчас не структурировать работу и не избавиться от хаоса, он помешает развиваться вашему бизнесу. Считаете, что бесплатные семинары бесполезны? Все зависит от вас, пользы не будет, пока не начнете действовать. Если у вас нет времени на семинар, то вам точно нужно его посетить. Узнайте об автоматизации, внедряйте новые технологии в ваш бизнес и появится время на обучение, развитие бизнеса и даже на отдых», — отметил Санников.