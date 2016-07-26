Интернет-газета Newslab.ru вышла в Telegram

Интернет-газета Newslab.ru запустила собственный Telegram-канал. С сегодняшнего дня пользователи популярного мессенджера смогут читать там новости, статьи, фоторепортажи и другие материалы редакции Newslab.ru.

«Telegram сейчас является самым продвинутым мессенджером в мире. Никаких котиков, смешных картинок и гифок. Мы будем транслировать туда только главные темы дня и статьи. Подписывайтесь, будет весело!», — рассказал SMM-специалист Newslab.ru Алексей Чепрасов.

Помимо удобного мобильного клиента, который отличается скромными требованиями к «начинке» смартфона, Телеграмом можно с удобством пользоваться в планшете, а также прямо в браузере на стационарном компьютере или ноутбуке.

Напомним, читать Newslab.ru можно также в группе «Вконтакте», «Facebook» и на «Одноклассниках».

Подписаться на Telegram интернет-газеты Newslab.ru можно по ссылке t.me/Newslablive