«Не отписывайтесь от нас!»: у красноярских ресторанов украли аккаунт Instagram

Красноярская ресторанная группа Berrywood Family уже целую неделю не может вернуть украденный украинским хакером Instagram. Об этом корреспонденту Newslab.ru рассказало руководство компании.

Коммерческий аккаунт был взломан еще 7 сентября. Именно тогда на электронный адрес PR-директора ресторанов Софьи Остапенко поступило письмо от некого Олега Борисова — предположительно, хакера с Украины (об этом свидетельствует адрес его почтового ящика с пометкой ua).

«Я проснулась и первое, что увидела, когда выключила будильник — уведомление о двух письмах, одно из них — от незнакомого отправителя. Информация была следующей: первое — с вопросом о том, хочу ли я вернуть коммерческий аккаунт в Instagram, а второе — о том, что почта, которая привязана к аккаунту, изменена», — рассказывает о случившемся Софья Остапенко.

Руководство ресторанной группы не приняло условия мошенника, а написало в службу поддержки социальной сети. Выяснилось, что восстановить доступ к аккаунту можно лишь в том случае, если выслать подтверждение на почтовый адрес, на который был зарегистрирован аккаунт, а затем перейти по ссылке из письма. Однако это оказалось проблематичным для Berrywood Family, так как аккаунт был создан четыре года назад, а данные о почтовом ящике были утеряны. Пока переговоры с руководством соцсети не приносят результатов.

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В итоге, Instagram, где среди 22 тыс. подписчиков распространялись новости ресторанной группы, оказался в руках злоумышленников. Как отметило руководство компании, в правоохранительные органы они также не обращались. «Мы принципиально не хотим платить злоумышленнику», — отметили в Berrywood Family.

Взлом аккаунтов популярных в соцсетях красноярцев — популярный вид кибер-мошенничества. Жертвами становятся не только юридические, но и физические лица — например, недавно свой профиль «отвоевала» красноярская блогерша Лилия Макарова (20,3 тыс. подписчиков).

Отметим, в ресторанную группу Berrywood Family входят такие заведения, как бары «Залечь на дно в Брюгге», «Булгаков», «Залечь на дно в Гамбург», пиццерия Green Villa Pizza, ресторана Franky Woo и доставки еды Flyfoods.