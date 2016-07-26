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Новички смогут попробовать себя в йоге в новой студии NYoga на Ладо Кецховели
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В Красноярском крае

Новички смогут попробовать себя в йоге в новой студии NYoga на Ладо Кецховели

10 октября 12:20
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В бизнес-центре «Спасский» прошло открытие второго филиала студии йоги NYoga. На занятия приглашаются как опытные ценители йоги, так и новички. Все группы работают ежедневно в утреннее и вечернее время.

Открытие уже второго в Красноярске центра NYoga прошло в особой атмосфере. В новом зале были накрыты столы с угощениями в виде детокс-соков, смузи, сыроедческих тортиков. Гости могли погрузиться в медитацию вместе с опытным тренером, узнать больше о популярных дыхательных практиках и ознакомиться с основами йоги.

«Гости пришли к нам очень открытые и позитивно настроенные. Каждый смог принять участие в медитации на восстановление своей энергии, приобрести абонемент со скидкой, принять участие в развлекательной программе. Наша новая студия приглашает посетителей, в том числе новичков. Для тех, кто никогда не пробовал себя в йоге, сейчас открыты любые группы и доступны все направления. Очень скоро у нас появится группа для занятий йогой в гамаках и заработает зал для индивидуальных тренировок. В планах также создание группы для детей, чьи мамы тренируются в нашем центре. То есть у наших посетительниц появится возможность брать ребенка с собой и не переживать за него, пока продолжается тренировка», — рассказала руководитель NYoga Вероника Кузнецова.

Фото предоставлены студией NYoga
Фото предоставлены студией NYoga
Фото предоставлены студией NYoga
Фото предоставлены студией NYoga
Фото предоставлены студией NYoga
Фото предоставлены студией NYoga

Записаться на занятия можно по телефону 8-904-892-24-34. Побывав на одной тренировке, посетитель решает для себя, стоит ли ему заниматься далее. Если все устроило и понравилось, можно приобрести абонемент на 4, 8 или 12 занятий. Самый популярный абонемент на 8 посещений обойдется в 2400 рублей. Все занятия длятся больше часа. Если же клиент пока не определился с дальнейшими тренировками, то ему будет предоставлена возможность оплатить разовое посещение.

«В нашей студии мы стремимся к идеальному сочетанию силового подхода, упражнений на дыхание и гибкость, работы с вегетативной нервной системой. У нас вы получайте максимально комплексную работу с телом, позволяющую получить красивый рельеф, а также узнаете о практиках, буквально меняющих сознание», — добавила Вероника Кузнецова.

Студия йоги NYoga
Адрес: Красноярск, ул. Караульная 88, БЦ «Дубль», 7 этаж, оф. 7-19;
ул. Ладо Кецховели, 22а, БЦ «Спасский», 7 этаж, оф. 7-04
Телефон: +7-904-892-24-34
Соцсети: «ВКонтакте»и Instagram

Студия на Ладо Кецховели — это не единственный центр для тренировок от NYoga. Уже год успешно работает студия на ул. Караульной, 88. Новый зал отличается большой площадью и дизайнерским интерьером.

Оба зала имеют невероятный вид на город, который открывается из панорамных окон.

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