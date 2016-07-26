Новички смогут попробовать себя в йоге в новой студии NYoga на Ладо Кецховели

В бизнес-центре «Спасский» прошло открытие второго филиала студии йоги NYoga. На занятия приглашаются как опытные ценители йоги, так и новички. Все группы работают ежедневно в утреннее и вечернее время.

Открытие уже второго в Красноярске центра NYoga прошло в особой атмосфере. В новом зале были накрыты столы с угощениями в виде детокс-соков, смузи, сыроедческих тортиков. Гости могли погрузиться в медитацию вместе с опытным тренером, узнать больше о популярных дыхательных практиках и ознакомиться с основами йоги.

«Гости пришли к нам очень открытые и позитивно настроенные. Каждый смог принять участие в медитации на восстановление своей энергии, приобрести абонемент со скидкой, принять участие в развлекательной программе. Наша новая студия приглашает посетителей, в том числе новичков. Для тех, кто никогда не пробовал себя в йоге, сейчас открыты любые группы и доступны все направления. Очень скоро у нас появится группа для занятий йогой в гамаках и заработает зал для индивидуальных тренировок. В планах также создание группы для детей, чьи мамы тренируются в нашем центре. То есть у наших посетительниц появится возможность брать ребенка с собой и не переживать за него, пока продолжается тренировка», — рассказала руководитель NYoga Вероника Кузнецова.

Записаться на занятия можно по телефону 8-904-892-24-34. Побывав на одной тренировке, посетитель решает для себя, стоит ли ему заниматься далее. Если все устроило и понравилось, можно приобрести абонемент на 4, 8 или 12 занятий. Самый популярный абонемент на 8 посещений обойдется в 2400 рублей. Все занятия длятся больше часа. Если же клиент пока не определился с дальнейшими тренировками, то ему будет предоставлена возможность оплатить разовое посещение.

«В нашей студии мы стремимся к идеальному сочетанию силового подхода, упражнений на дыхание и гибкость, работы с вегетативной нервной системой. У нас вы получайте максимально комплексную работу с телом, позволяющую получить красивый рельеф, а также узнаете о практиках, буквально меняющих сознание», — добавила Вероника Кузнецова.

Студия йоги NYoga Адрес: Красноярск, ул. Караульная 88, БЦ «Дубль», 7 этаж, оф. 7-19;

ул. Ладо Кецховели, 22а, БЦ «Спасский», 7 этаж, оф. 7-04

Телефон: +7-904-892-24-34

Соцсети: « : Красноярск, ул. Караульная 88, БЦ «Дубль», 7 этаж, оф. 7-19;ул. Ладо Кецховели, 22а, БЦ «Спасский», 7 этаж, оф. 7-04: +7-904-892-24-34: « ВКонтакте »и Instagram

Студия на Ладо Кецховели — это не единственный центр для тренировок от NYoga. Уже год успешно работает студия на ул. Караульной, 88. Новый зал отличается большой площадью и дизайнерским интерьером.

Оба зала имеют невероятный вид на город, который открывается из панорамных окон.