Красноярцам представили репродукции уникальных гравюр на выставке железнодорожного вокзала

На железнодорожном вокзале Красноярска открылась выставка, посвященная 180-летию железных дорог России. Экспозиция «История железных дорог» расположилась на первом этаже здания, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Она включает в себя 30 репродукций гравюр, посвященных истории создания и первому десятилетию деятельности железнодорожных линий российского государства.

Выставочная экспозиция «История железных дорог» — совместный проект ОАО «РЖД» и Государственного исторического музея. Красноярцы и гости города увидят репродукции уникальных гравюр из собрания Исторического музея, которые были выполнены известными мастерами в 1870–1890-х годах.

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Работы публиковались на страницах журналов «Живописная Россия», «Всемирная иллюстрация» и «Русская старина». Широкой публике они представлены впервые. Художники с фотографической точностью зафиксировали виды вокзалов, концерты и торжественные мероприятия с членами императорской семьи на вокзалах, открытие новых мостов и железнодорожных линий, работу железнодорожников в сложных погодных условиях русской зимы и другие сцены из жизни.

Выставка экспонируется на 17 железнодорожных вокзалах страны. В эти дни она открыта для красноярских пассажиров, а также для пассажиров Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы, Московского вокзала Санкт-Петербурга, вокзалов Сочи, Архангельска, Воронежа, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Новосибирска, Тюмени, Ухты, Хабаровска, Челябинска и Читы.

Вход на выставку «История железных дорог» бесплатный.

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