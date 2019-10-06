Следователи заинтересовались красноярскими шлагбаумами

Следователи заинтересовались ситуацией вокруг перегороженных проездов во дворах жилых домов в Красноярске. СМИ неоднократно сообщали о том, что машины экстренных служб во время вызова не могут попасть во двор либо выехать из него.

«В связи с тем, что порядок установки шлагбаумов на территории города Красноярска не определен, было принято решение обратиться к и. о. губернатора края и главе города с предложением урегулировать данный вопрос», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

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Напомним, это не первый случай, когда в Красноярске пытаются регламентировать порядок установки ограждений во дворах жилых домов. Ранее на проблему обращал внимание Виктор Толоконский, будучи губернатором Красноярского края. Вопрос поднимался в январе 2017 года на сессии Законодательного собрания края. Тогда ряд депутатов выразил поддержку и готовность заняться этим вопросом.

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