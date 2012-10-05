Въезд во двор многоэтажки в Вавиловском перегородили бетонными блоками

Во дворе многоэтажки в красноярском мкрн Вавиловский, жители которого судятся с застройщиком, неожиданно появились бетонные блоки, мешающие проезду, а у соседнего дома — знаки запрета парковки.

Бетонные блоки возникли вчера утром возле дома № 311 по ул. Семафорной. Как рассказала Newslab.ru жительница дома Любовь Катеренюк, это был единственный открытый проезд во двор — второй закрыт шлагбаумом. Знак запрета парковки установили у дома № 17а в пер. Якорный.

Все эти новшества появились по инициативе управляющей компании «Фрегат» и без ведома жильцов дома на Семафорной, отметила Катеренюк. Жильцы обратились за разъяснениями в УК, но там с ними разговаривать не стали. Тогда они написали обращения в прокуратуру и администрацию города.

«Они хитро поступили: поставили блоки возле нашего дома, но на муниципальной земле. Формально мы им ничего не можем предъявить, кроме того, что они выполняли установку за наши деньги, — считает красноярка. — В Якорном люди возле своего дома теперь не могут припарковаться. Огромный 16-этажный дом, и людям теперь под угрозой эвакуации приходится там ставить машины».

Любовь Катеренюк считает, что управляющая компания сделала все это в ответ на судебные иски к СК «Сиблидер» (они принадлежат одному владельцу) и недавнее решение жителей перейти в другую УК. «Это месть. Других причин так портить людям жизнь я не вижу», — подчеркнула собеседница Newslab.ru.

Однако представитель УК «Фрегат» в разговоре с Newslab.ru опроверг это и заявил, что блоки — инициатива жителей соседнего дома, номер которого, однако, не назвал: «Они года три просили это сделать, и мы наконец-то сделали».

«Они пытаются „залезть“ на территорию чужого дома, — подчеркнул сотрудник УК, говоря о недовольных жителях дома на Семафорной, 311. — Но там все сделано как нужно».