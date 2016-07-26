После визита приставов у деда-жулика забрали внука

В Красноярске социальные службы изъяли из неблагополучной семьи семилетнего ребенка. О том, что маленький мальчик находится в неподходящих условиях, стало известно после визита судебных приставов. Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в пресс-службе управления, накануне пристав-исполнитель пришел в квартиру 59-летнего должника, расположенную в Октябрьском районе Красноярска. Приставу пришлось посетить мужчину, который принципиально отказывался платить долг в размере 10 тысяч рублей за экспертизу документов, признанных фальшивыми.

Во время визита пристав отметил, что в квартире царит беспорядок и антисанитария: жилище кишело насекомыми, в воздухе был стойкий запах алкоголя. В ворохе грязного белья пристав заметил маленького ребенка, по которому было видно, что о нем никто не заботится.

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Оказалось, что 59-летний должник является дедушкой мальчика: ребенок находился у него в квартире, так как мать мальчика в это время лечилась в больнице.

«Пристав не смог остаться равнодушным: он вызвал полицию и представителей органов опеки, которые забрали ребенка из неподобающих условий», — рассказали в пресс-службе.

Добавим, ребенка осмотрели врачи и передали специалистам социальной службы.

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