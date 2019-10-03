Красноярцев снова пугают сообщениями о «банде педофилов с котятами»

Красноярцев призвали не обращать внимания на тревожные сообщения о якобы появившейся в городе «банде педофилов».

Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации Оксана Василишина, эта информация активно распространяется со 2 октября — предупреждения приходят красноярцам в различных мессенджерах. В сообщениях указано, что педофилы на машине якобы выслеживают детей, затем выбрасывают из окна котенка и просят ребенка поймать его, уверяя, что он выпал случайно. Детей призвали не поддаваться на такие уловки, а родителей — быть бдительнее.

Общественники заявляют, что такой банды в Красноярске не существует. По их данным, эту историю придумали много лет назад — текст в пугающих ориентировках всегда был одинаковый, менялись только фотографии предполагаемых преступников. В Красноярске сообщения «о банде педофилов» рассылали осенью 2015 года.

«Сегодня во многих группах Красноярска опять появился пост-паника „о банде педофилов “. Очень просим вас не обращать внимания на подобные вбросы», — призвали волонтеры.

В полиции Newslab.ru также подтвердили, что информации к ним не поступало.

Но некоторые горожане уверены, что подобные публикации сделают родителей бдительнее:

«Пусть даже это и неправда! Но родители будут бдительнее и, может, реально кто-то избежит подобного».

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