В Красноярске наградили неравнодушных горожан

В краевом центре наградили лауреатов премии «Красноярск рукотворный». Торжественная церемония состоялась в рамках Городского форума, сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурс призван отметить неравнодушных горожан, готовых бескорыстно помогать людям и преображать Красноярск. В этом году на победу в конкурсе претендовали более 100 человек. Комиссия, учитывая мнения горожан, выбрала 8 победителей в трёх номинациях: «Подвижничество», «Простор для творчества» и «Волонтёрство».

Как отметила Елена Нига, руководитель региональной общественной организации «Открытые сердца» по защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья, благодаря победе в конкурсе осуществится давняя мечта детей.

«Как вы знаете, в мае текущего года в Красноярске впервые прошёл межрегиональный этап международного фестиваля Inclusive Dance. Наши ребята очень хотели поехать на финал этого фестиваля в Москву, который состоится уже 28 октября. Благодаря победе в конкурсе „Красноярск рукотворный“ наши юные таланты впервые смогут принять участие в мероприятии такого высокого уровня, станцевать свой номер на гала-концерте. Огромное спасибо всем красноярцам, которые голосовали за нас и, конечно, Эдхаму Акбулатову за создание и проведение такого конкурса. Хочу сказать, что тема городского форума — „Город и дети“ нам очень близка. Важно, чтобы каждый ребёнок был уверен: в родном городе он сможет заниматься любимым делом и его мечта непременно сбудется», — сказала Елена Нига.

Заниматься любимым делом и реализовывать себя многим красноярцам помогает проект «Шаг за шагом к мечте». Его автор — Наталья Каптелинина стала победителем конкурса «Красноярск рукотворный» в номинации «Подвижничество».

«Когда в моей жизни произошла травма, я поняла: очень важно, чтобы тебя поддержали на старте, дали возможность поверить в свои силы. Благодаря нашему проекту ребята с ограничениями по здоровью занимаются спортом, выезжают на культурные мероприятия и самое главное — возвращаются к полноценной жизни. Победа в конкурсе — это победа всей нашей дружной команды. А свой приз я хочу посвятить маме — человеку, которая дала мне „крылья“ и возможность взлететь», — рассказала Наталья Каптелинина

Среди лауреатов конкурса и представитель старшего поколения красноярцев — Алексей Жученко, он победил в номинации «Простор для творчества». Красноярец создает из подручного материала фигуры животных, которые украшают дворовые территории почти во всех районах города, а также пространство городского центра обслуживания населения «Родник».

«Уже счёт потерял, сколько работ сделано. Но главное, конечно, не количество, а те положительные эмоции, которые вызывает у красноярцев моё творчество. Приятно, когда подходят и взрослые, и дети — благодарят. Значит, моё дело нужно людям. Это подтвердила и победа в конкурсе, появился дополнительный стимул не останавливаться на достигнутом», — отметил Алексей Жученко.

Еще одним лауреатом премии стала Софья Редько, врач-ординатор по специальности «Психиатрия и наркология», руководитель волонтёрских проектов: фестиваль спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья «Живи с огнём» и «Больничная клоунада». «Занимаюсь добровольчеством очень давно, всегда хотела помогать людям и считаю, что самое ценное — видеть, как твоё дело заставляет людей улыбаться, помогает им забыть о проблемах, объединяет вокруг тебя неравнодушных молодых горожан», — говорит лауреат номинации «Волонтёрство».

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Среди победителей конкурса также сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ, член Русского географического общества, инициатор создания «Музея освоения Севера» и проекта «Дуглас ждёт», в рамках которого проведена эвакуация из Таймыра в Красноярск самолета С-47, Вячеслав Филиппов. Красноярец занимается поиском погибших в годы войны лётных экипажей, организацией экспедиций на места катастроф.

«Сегодня установлен 21 памятный знак на местах гибели лётчиков. В Красноярске нам осталось установить три знака, но на этом мы не завершим свою работу. Планируем взаимодействовать с другими регионами и на следующий год постараемся организовать в Красноярске лагерь для тех, кто занимается авиапоиском. Очень здорово, что есть последователи нашей работы, много молодых ребят, значит, дело сохранения исторической памяти будет продолжено», — рассказал он.

Также среди восьми лауреатов премии: предприниматель Евгений Казаков — в течение нескольких лет организует своих друзей и коллег на благоустройство общественных пространств Красноярска; кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Аксянова — осуществляет подвижническую деятельность по благоустройству Красноярска; Светлана Кудимова — занимается рукоделием, создаёт уникальные творческие работы, которые отмечены высокими наградами городских и краевых выставок.

Лауреатов первого в истории города конкурса «Красноярск рукотворный» с заслуженной победой поздравили глава города Эдхам Акбулатов и председатель красноярского Горсовета Татьяна Казанова.

Мэр подчеркнул, что вручение премии в день открытия городского форума очень символично:

«Добрые дела участников премии по праву устремлены в будущее. Отрадно, что в нашем городе очень много людей, с которых хочется брать пример, причём не только юным горожанам, но и взрослым. Именно такими красноярцами являются наши номинанты, каждый из которых обладает своим уникальным опытом, знаниями и талантом. При этом всех участников конкурса объединяет очень ценная черта — они любят свой город, любят жизнь и объединяют вокруг себя единомышленников. Конкурс в очередной раз показал: Красноярск — рукотворный город, который создаётся инициативными горожанами».

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