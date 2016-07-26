Центральные улицы Красноярска навсегда станут односторонними

Через три недели в Красноярске улицы Карла Маркса и Каратанова будут навсегда переведены в односторонний режим движения транспорта на всем протяжении улиц. Как пояснили корреспонденту Newslab.ru в департаменте городского хозяйства, в настоящее время ул. Каратанова является двухсторонней на участке от ул. Карла Маркса до проспекта Мира. С полуночи 28 октября улица станет полностью односторонней: от ул. Карла Маркса до ул. Ленина транспорт будет двигаться в направлении Ленина.

«На улице Карла Маркса в настоящее время действует временная схема одностороннего движения. Ее не будут отменять, и с 28 октября ул. Карла Маркса станет односторонней на всем протяжении», — пояснила Newslab.ru пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

В мэрии добавили, что это решение было принято после изучения транспортных потоков города.

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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