Акбулатов жестко раскритиковал работы на проспекте Мира

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов жестко раскритиковал ход ремонтных работ на проспекте Мира.

Сегодня, 5 октября, глава города лично прошелся по ремонтируемому проспекту и возмутился грязью и баррикадами из демонтированной брусчатки.

«Вы просто не уважаете горожан! Это первый и последний объект, который вы ремонтируете в Красноярске», — отчитал Акбулатов генерального подрядчика ООО ИЦ «СпецПромПроект».

Отставание в графике подрядчик объяснил тем, что возникли дополнительные работы: «В течение семи дней мы планируем закончить асфальтобетонные работы. Сейчас начнем монтаж деревянных настилов, чтобы пешеходам было более комфортно ходить по тротуарам».

Акбулатов потребовал ускорить ход работ: «У вас есть время до конца завтрашнего дня, чтобы принять необходимые меры». Кроме того, глава Красноярска распорядился объявить выговор руководителю МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Сергею Маркатюку: «Я требую обеспечить безопасные условия для перехода улицы и передвижения по тротуарам. Наплевательское отношение со стороны подрядной организации, халатная нерасторопность со стороны заказчика — вот результат», — закончил разнос Эдхам Акбулатов.

Материалы по теме Красноярцев зовут на митинг против плохих дорог

Отметим, горожане не раз высказывали недовольство затянувшимся ремонтом центральной городской улицы. Жители возмущались отсутствием благоустроенных пешеходных переходов и качеством ливневой канализации на проспекте.

Отметим, по контракту все работы на проспекте, включая благоустройство, подрядчик должен завершить к 31 октября.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive