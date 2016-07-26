Акбулатов жестко раскритиковал работы на проспекте Мира

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов жестко раскритиковал ход ремонтных работ на проспекте Мира.
Сегодня, 5 октября, глава города лично прошелся по ремонтируемому проспекту и возмутился грязью и баррикадами из демонтированной брусчатки.
«Вы просто не уважаете горожан! Это первый и последний объект, который вы ремонтируете в Красноярске», — отчитал Акбулатов генерального подрядчика ООО ИЦ «СпецПромПроект».
Отставание в графике подрядчик объяснил тем, что возникли дополнительные работы: «В течение семи дней мы планируем закончить асфальтобетонные работы. Сейчас начнем монтаж деревянных настилов, чтобы пешеходам было более комфортно ходить по тротуарам».
Акбулатов потребовал ускорить ход работ: «У вас есть время до конца завтрашнего дня, чтобы принять необходимые меры». Кроме того, глава Красноярска распорядился объявить выговор руководителю МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Сергею Маркатюку: «Я требую обеспечить безопасные условия для перехода улицы и передвижения по тротуарам. Наплевательское отношение со стороны подрядной организации, халатная нерасторопность со стороны заказчика — вот результат», — закончил разнос Эдхам Акбулатов.
Отметим, горожане не раз высказывали недовольство затянувшимся ремонтом центральной городской улицы. Жители возмущались отсутствием благоустроенных пешеходных переходов и качеством ливневой канализации на проспекте.
Отметим, по контракту все работы на проспекте, включая благоустройство, подрядчик должен завершить к 31 октября.
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