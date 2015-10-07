Красноярский педофил развратил через соцсеть 23 ребенка

Житель Красноярска подозревается в развращении 23 детей через соцсеть «Вконтакте». Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и передала его в суд.

Как сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, 26-летний житель Красноярска совершил общественно-опасные деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (иные действия сексуального характера) и ч. 3 ст. 135 (развратные действия) УК РФ.

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Как установило следствие, с марта по сентябрь 2015 года мужчина, используя соцсеть «Вконтакте», совершал развратные и «иные действия» сексуального характера в отношении детей возрастом от 9 до 15 лет. Всего пострадавшими признано 23 ребенка.

Кроме того, в 2015 году подозреваемый встретился с двумя девочками, проживающими в Красноярске, и совершил в их отношении «иные действия сексуального характера», применив к одной из девочек насилие.

Эксперты признали мужчину страдающим хроническим психическим расстройством с нарушением сексуального предпочтения. Прокуратура обратилась в суд для применения к нему принудительной меры медицинского характера.