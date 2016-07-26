Напавшим на 10-летнюю красноярку педофилом оказался инженер из Москвы

Полицейские поймали педофила, совершившего сексуальное насилие в отношении ребенка в центре Красноярска. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Материалы по теме В центре Красноярска педофил напал на 10-летнюю девочку (видео)

11 сентября 10-летняя девочка шла из школы к своей бабушке. В подъезде дома № 105 «б» на пр. Мира ее догнал мужчина и совершил в ее отношении действия сексуального характера. По данным краевой полиции, он показал ей половые органы. Школьница вырвалась и сумела добраться до квартиры бабушки, где рассказала о происшествии.

Полицейские и следователи привлекли к розыску злоумышленника СМИ и общественность. Благодаря этому его личность удалось установить. 27-летний мужчина находился в Красноярске проездом из Москвы в Иркутскую область. «Он был в Красноярске всего сутки и успел совершить преступление. После этого спокойно уехал к новому месту работы», — отметили в следственном управлении.

По данным следователей, он занимает должность инженера в крупной энергетической компании. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что мужчину задержали 23 сентября в Иркутской области. Девочка уже опознала в мужчине предполагаемого насильника. Железнодорожный районный суд Красноярска отправил его под стражу.

«Подозреваемый вину свою в совершенном преступлении полностью признал. Ему назначена судебно-психологическая экспертиза на предмет установления заболевания — педофилия. Также проверят его причастность на предмет совершенных аналогичных преступлений в других регионах РФ», — отметили в следственном управлении.

Расследование уголовного дела, которое возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) продолжается.