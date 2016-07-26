С Красноярской магистрали отправили свыше 6 млн тонн грузов

В сентябре промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали более 6 млн тонн различных грузов. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Красноярской железной дорогой погружено:

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3,4 млн тонн угля (+1,1% к аналогичному периоду 2016 года);

982,5 тыс. тонн нефти (+0,5%);

494,2 тыс. тонн цветной руды (+2,1%);

331,8 тыс. тонн лесных грузов (+7,3%);

127,7 тыс. тонн цветных металлов (+3,2%);

67,3 тыс. тонн промсырья (+14.4%).

44,7 тыс. тонн железной руды (-50%);

53,5 тыс. тонн цемента (-22,8%);

148,7 тыс. тонн стройматериалов (-5,2%).

Всего за 9 месяцев текущего года погрузка на КрасЖД достиг 57,8 млн тонн грузов. Это на 6,6 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Грузооборот за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 4,9 % и составил 92,5 млрд тонно-километров.