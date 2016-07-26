В Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем: пассажирские поезда задерживаются

В Ачинском районе Красноярского края с рельсов сошли 4 вагона грузового поезда, в которых перевозили уголь. В результате происшествия люди не пострадали.
Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, инцидент произошел ночью 4 октября на станции «Ачинск-1». Причины случившегося пока не называются.
«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Подняты восстановительные поезда станций „Ачинск“ и „Мариинск“. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Информацию о движении поездов можно уточнить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО „РЖД“ 8 800 775 00 00. Отслеживать их местонахождение можно на сайте ОАО „РЖД“ во вкладке „Фактическое движение поездов“», — призвали в пресс-службе.
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