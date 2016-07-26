Девушки-регбистки «Енисей-СТМ» впервые стали чемпионами России

В минувшие выходные завершился чемпионат России по регби-7 среди женских команд, красноярки «Енисей-СТМ» впервые оформили чемпионство.
Как рассказали в пресс-службе РК «Енисей-СТМ», чемпионат России по регби-7 среди женщин проходит в три зачетных тура, после побед в двух первых турах — в Красноярске и Москве — команде «Енисей-СТМ» достаточно было попасть в призовую тройку, чтобы оформить первое в истории чемпионство.
Первый день «Енисей-СТМ» начал с разминки над сборной Дагестана — 41:0. А затем была встреча с главным на тот момент конкурентном «РГУТИС-Подмосковье». «Енисей-СТМ» проявил мастерство и характер и вырвал победу — 20:14. Сложно было настроиться после этого на «Красный Яр». «Енисей» неудачно начал матч, во втором тайме «заводчанки» пытались переломить его ход, занесли три попытки, но времени, чтобы дожать соперника, не хватило — 15:31.
Стратегически на чемпионских шансах «Енисея» это поражение особенно не сказалась. Нужно было побеждать во второй день не самых грозных соперниц. Что и было сделано: «ЦСП-Крылатское» — 41:0, Краснодар — 34:5.
Победителем тура стал «Красный Яр», а золотые медали чемпионата впервые взяла женская команда «Енисей-СТМ».
Главный тренер Марата Минисламов прокомментировал итоги первого чемпионства:
«Мы проиграли лишь один матч из пятнадцати — в третьем туре „Красному Яру“. Но, поверьте, и на него мы тоже выходили с желанием победить. При этом нашей команде явно не хватало скамейки, глубины состава. Здесь были команды, которые привозили по 20 человек, мы же таким комплектом не располагаем. Тем не менее, удалось сохранить игроков, обошлось без серьезных травм».