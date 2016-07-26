Девушки-регбистки «Енисей-СТМ» впервые стали чемпионами России

В минувшие выходные завершился чемпионат России по регби-7 среди женских команд, красноярки «Енисей-СТМ» впервые оформили чемпионство.

Как рассказали в пресс-службе РК «Енисей-СТМ», чемпионат России по регби-7 среди женщин проходит в три зачетных тура, после побед в двух первых турах — в Красноярске и Москве — команде «Енисей-СТМ» достаточно было попасть в призовую тройку, чтобы оформить первое в истории чемпионство.

Первый день «Енисей-СТМ» начал с разминки над сборной Дагестана — 41:0. А затем была встреча с главным на тот момент конкурентном «РГУТИС-Подмосковье». «Енисей-СТМ» проявил мастерство и характер и вырвал победу — 20:14. Сложно было настроиться после этого на «Красный Яр». «Енисей» неудачно начал матч, во втором тайме «заводчанки» пытались переломить его ход, занесли три попытки, но времени, чтобы дожать соперника, не хватило — 15:31.

Стратегически на чемпионских шансах «Енисея» это поражение особенно не сказалась. Нужно было побеждать во второй день не самых грозных соперниц. Что и было сделано: «ЦСП-Крылатское» — 41:0, Краснодар — 34:5.

Победителем тура стал «Красный Яр», а золотые медали чемпионата впервые взяла женская команда «Енисей-СТМ».

Главный тренер Марата Минисламов прокомментировал итоги первого чемпионства: