Юные регбисты «Красного Яра» выиграли Кубок главы города

Команда «Красный Яр-2005» стала обладателем Кубка главы города по регби, сообщили в пресс-службе красноярской администрации.

В открытом Кубке главы города по регби «Будущие звезды овального мяча» приняли участие 24 команды из краевого центра, Красноярского и Забайкальского краев, Кемеровской и Омской области, а также из Хакасии и Казахстана.

Перед стартом соревнований состоялось официальное открытие, на котором воспитанники красноярских спортивных школ выступили с массовым номером. В нём был представлен «калейдоскоп» более десяти видов спорта. Кульминацией открытия спортивного праздника стал шоу-матч по регби, в котором сыграли 12 регбистов из взрослой профессиональной команды «Красный Яр» против 24 капитанов команд Кубка главы города.

С приветственным словом выступил глава Красноярска Эдхам Акбулатов: «В прошлом игровом сезоне прославленные команды нашего города буквально „прорубили окно в Европу“. В октябре этого года „Красный Яр“ и „Енисей-СТМ“ примут участие в Кубке Вызова — втором по значимости европейском клубном турнире. И вслед за взрослыми спортсменами наши мальчишки постоянно добиваются побед, а сам турнир в Красноярске объединяет всё новые и новые команды!».

Соревновательная программа турнира прошла на учебно-тренировочной базе «Красного Яра» — стадионе посёлка Солонцы. В течение двух дней на площадках была нешуточная борьба за самый престижный трофей в детском регби. По итогам увлекательных матчей в решающую стадию пробились только четыре команды.

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В полуфиналах «Красный Яр-2005» обыграл «Красный Яр-2006» — 30:5, а «Советский» оказался сильнее «Черёмушек» — 20:10. В матче за третье место «Красный Яр-2006» выиграл у «Черёмушек» — 20:5, а в финале «Красный Яр-2005» — «Советский» — 70:0. Таким образом, четвёртый раз подряд Кубок главы Красноярска «Будущие звёзды овального мяча» выиграли юные регбисты «Красного Яра».

Все спортсмены были отмечены подарками. Каждая команда получила новый комплект игровой формы. Три торта с логотипом турнира были вручены призёрам. Сборные, занявшие второе и третье места, получили ценные призы и подарки. Победителю был вручен эксклюзивный Кубок главы города.