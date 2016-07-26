Похитителя ачинца задержали в Дагестане

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к похищению жителя Ачинска. Как рассказали в пресс-службе полиции Красноярского края, в ноябре 2014 года 43-летний житель Ачинска через интернет познакомился с молодым человеком для личных целей. Новые знакомые договорились о встрече, на которой 24-летний молодой человек с двумя сообщниками похитили мужчину.

Злоумышленники насильно усадили его в машину и вывезли за город, где стали вымогать 50 тысяч рублей. «Ночью сообщники привезли потерпевшего к нему домой, похитили золотые украшения и ценные вещи, а самого мужчину выставили на улицу», — рассказали в пресс-службе полиции.

Материалы по теме Трое красноярских бандитов похитили бизнесмена с деньгами

Пострадавший обратился в полицию. Двоих злоумышленников задержали через два года, в 2016 году. Третий похититель сбежал, его объявили в федеральный розыск. Накануне полицейские задержали его в республике Дагестан. Мужчина арестован и будет этапирован в Ачинск.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека», санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.